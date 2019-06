Speciale Coppa d'Africa - Gruppo C, duello Senegal-Algeria

© foto di Imago/Image Sport

Senegal e Algeria hanno il biglietto per gli ottavi di finale. Le due squadre sono fra le candidate ad essere protagoniste non solo nella fase a gironi. Aliou Cissé, al timone dei Leoni di Teranga dal 2015, può contare su un gruppo che gioca per la quasi totalità nei maggiori campionati europei, arrivati al torneo nel pieno della maturità. Dai 26 ai 29 anni lo zoccolo duro del gruppo. Mané è la stella, Koulibaly il pilastro della difesa. Sarr il giocatore in rampa di lancio. Le Volpi del Deserto dopo la mancata qualificazione agli ultimi Mondiali sono alla ricerca del riscatto. Curioso quanto accaduto ad Haris Belkebla, centrocampista inizialmente convocato dal ct Djamel Belmadi: giocando al popolare videogame Fortnite giocata dal compagno di squadra Oukidja, ha deciso di calarsi i pantaloni e mostrare il sedere agli utenti collegati in rete. Una bravata ritenuta imperdonabile e non sono bastate le scuse: al suo posto è stato chiamato Andy Delort. La stella della squadra è Riyad Mahrez e ci sono tre rappresentanti della Serie A: Fares, Bennacer e Ounas. Si rivede dopo 15 anni il Kenya capitanato da Victor Wanyama. Il giocatore del Tottenham è l'unico elemento di rilievo. Si rivede dopo 39 anni la Tanzania: occhio a Mbwana Samatta, punta del Genk che è stato accostato anche a club italiani in queste ultime settimane di mercato.

Calendario

Prima giornata

23 giugno, SENEGAL-TANZANIA (Il Cairo, ore 19)

23 giugno, ALGERIA-KENYA (Il Cairo, ore 22)

Seconda giornata

27 giugno, SENEGAL-ALGERIA (Il Cairo, ore 19)

27 giugno, KENYA-TANZANIA (Il Cairo, ore 22)

Terza giornata

1° luglio, KENYA-SENEGAL (Il Cairo, ore 21)

1° luglio, TANZANIA-ALGERIA (Il Cairo, ore 21)

SENEGAL

Portieri: Abdoulaye Diallo (Rennes, Francia), Alfred Gomis (Spal, Italia), Edouard Mendy (Reims, Francia)

Difensori: Kalidou Koulibaly (Napoli, Italia), Moussa Wague (FC Barcelona, Spagna), Pape Abdou Cisse (Olympiacos, Grecia), Salif Sane (Schalke,Germania), Youssouf Sabaly (Bordeaux,Francia), Lamine Gassama (Goztepe, Turchia), Saliou Cisse (Valenciennes, Francia), Cheikhou Kouyate (Crystal Palace, Inghilterra)

Centrocampisti: Alfred Ndiaye (Malaga, Spagna), Santy Ngom (Nancy, Francia), Idrissa Gana Gueye (Everton, Inghilterra), Keprin Diatta (Club Brugge, Belgio), Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray, Turchia), Sidy Sarr (Lorient, Francia), Henri Saivet (Bursaspor, Turchia)

Attaccanti: Ismaila Sarr (Rennes, Francia), Keita Balde (Inter, Italia), Mbaye Niang (Rennes, Francia), Moussa Konate (Amiens, Francia), Mbaye Diagne (Galatasaray, Turchia), Sada Thioub (Nimes, Francia), Sadio Mane (Liverpool, Inghilterra)

ALGERIA

Portieri: Rais M'Bolhi (El Etifaq, Arabia Saudita), Azzedine Doukha (Al Raed, Arabia Saudita), Alexandre Oukidja (FC Metz, Francia)

Difensori: Aassa Mandi (Betis Séville, Spagna), Mehdi Zeffane (Rennes, Francia), Ramy Bensebaïni (Rennes, Francia), Rafik Halliche (Moreirense, Portogallo), Mehdi Tahrat (RC Lens, Francia), Djamel Benlamri (Al Shabab, Arabia Saudita), Youcef Atal (OGC Nice, Francia), Mohamed Fares (SPAL, Italia)

Centrocampisti: Ismael Bennacer (Empoli, Italia), Mehdi Abeid (Dijon, Francia), Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turchia), Adlene Guedioura (Nottingham Forest, Inghilterra), Hichem Boudaoui (Paradou AC, Algeria)

Attaccanti: Adam Ounas (Napoli, Italia), Ryad Mahrez (Manchester City, Inghilterra), Islam Slimani (Fenerbahçe, Turchia), Yacine Brahimi (FC Porto, Portogallo), Baghdad Bounedjah (Al Sadd, Qatar), Youcef Belaïli (Espérance Tunis, Tunisia), Andy Delort (Montpellier, Francia)

KENYA

Portieri: Patrick Matasi (St.Georges, Etiopia), Faruk Shikhalo (Bandari FC), John Oyemba (Kariobangi Sharks)

Difensori: Philemon Otieno (Gor Mahia), Abud Omar (Sepsi Sfantu, Romania), Bernard Ochieng (Vihiga United), Musa Mohammed (Nkana FC, Zambia), Joash Onyango (Gor Mahia), Joseph Okumu (Real Monarchs SLC, Stati Uniti), David Owino (Zesco United, Zambia), Erick Ouma (Vasalund IF, Svezia)

Centrocampisti: Victor Wanyama (Tottenham, Inghilterra), Dennis Odhiambo (Sofapaka), Erick Hohanna (IF Bromma, Svezia), Johanna Omollo (Cercle Bruge, Belgio), Ayub Timbe (Beijing Renhe, Cina), Francis Kahata (Gor Mahia), Ismael Gonzales (Las Palmas, Spagna), Ochieng Ovella (IF Vasalund, Svezia), Paul Were (AFC Leopards)

Attaccanti: Michael Olunga (Kashiwa Reysol, Giappone), John Avire (Sofapaka), Masud Juma (Al-Nasr Bengasi, Libia).

TANZANIA

Portieri: Aishi Manula (Simba), Metacha Mnata (Mbao), Aron Kalambo (Tanzania Prisons)

Difensori: Erasto Nyoni (Simba), Kelvin Yondani (Young African), Aggrey Morris (Azam), Gadiel Kamagi (Young Africans), Mohamed Husseini (Simba), Hassan Kessy (Nkana, Zambia), Ally Mtoni (Lipuli), Vicent Philipo (Mbao)

Centrocampisti: Mao Mkami (Petrojet, Egitto), Frank Domayo (Azam), Faridi Mussa (Tenerife B, Spagna), Mudathir Yahya (Azam), Yahya Zayd (Ismaily, Egitto), Feisal Salum (Young Africans)

Attaccanti: John Bocco (Simba), Simon Msuva (Difaa El Jadidi, Marocco), Mbwana Samatta (Genk, Belgio), Thomas Ulimwengu (JS Saoura, Algeria), Rashid Mandawa (BDF XI, Botswana), Abdillahie Yussuf (Blackpool, Inghilterra)