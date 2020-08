I tifosi dell'Inter stanno con Lukaku: l'hashtag #WeLoveYouRom prima tendenza su Twitter

vedi letture

I tifosi dell'Inter stanno con Romelu Lukaku. Nonostante l'attaccante belga sia sfortunatamente stato il protagonista in negativo della finale di Europa League col Siviglia, la tifoseria nerazzurra non lo ha abbandonato in queste ore difficili e gli ha, invece, fatto sentire ancora una volta il suo supporto. A riprova di ciò il fatto che l'hashtag #WeLoveYouRom sia in tendenza su Twitter in tutta Italia.