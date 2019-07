Via al mercato, Hellas: asse con l'Atalanta. Sogno Pjaca, via Bessa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate Un colpo finora ufficiale, ovvero quello del difensore Amir Rrahmani dalla Dinamo Zagabria. E' il primo tassello dell'Hellas Verona che verrà, che adesso ha pronto un asse di mercato con l'Atalanta. Davanti il nome è quello di Andreas Cornelius, sulla sinistra c'è Arkadiusz Reca, in mezzo invece Luca Valzania. Piace anche il portiere Boris Radunovic, sempre in casa Dea, ma il titolare sarà Silvestri. E' caccia a un rinforzo in mezzo (rinnovo in vista per Mattia Zaccagni): due nomi, Luca Rigoni del Parma e Stephane Omeonga del Genoa, reduce dal prestito all'Hibernian in Scozia. Occhio al grande obiettivo sull'esterno, Marko Pjaca della Juventus, e a quello come nueve: Giovanni Simeone della Fiorentina. Frenata per Mattia Sprocati dal Parma.

Uscite Il nome più importante in partenza è certamente Karim Laribi: c'è l'Empoli nel suo futuro. Può partire anche Daniel Bessa, destinazione Torino: può rientrare nella conferma di Samuel Gustafson agli scaligeri. Su Bessa, però, si è informato anche il Boca Juniors. In uscita il portiere Nicolas, diretto verso l'Udinese.