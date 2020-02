Iachini: "Samp pagina importante della mia carriera. C'è fiducia"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nel corso della chiacchierata all'inaugurazione della nuova scuola calcio di Alberto Di Chiara a Scandicci (FI), il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato dell'attualità gigliata ai cronisti presenti come la sfida contro la Sampdoria. "Per me è stata pagina importante della mia carriera da tecnico, c'è grande affetto. Dovremo fare una grande partita, loro stanno bene come dimostra il successo a Torino. E' un'altra tappa del nostro percorso da affrontare con organizzazione e mentalità adeguata. Siamo da lavori in corso, ma la fiducia è intatta ben sapendo quanto di buono abbiamo fatto fin qui in termini di compattezza e solidità".