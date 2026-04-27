Il Cagliari ci mette solo 13 secondi per sbloccarla: Mendy incorna e batte Carnesecchi
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Si sblocca dopo 13 secondi la sfida alla Unipol Domus Arena, con il Cagliari che la sblocca grazie alla rete di Mendy, bravo a capitalizzare di testa un bell'assist di Adopo.
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