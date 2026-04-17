Il countdown dello scudetto è partito: quali sono i prossimi avversari dell'Inter
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L'Inter si avvicina sempre più al suo 21° scudetto. Il countdown è partito, ogni partita potrebbe essere quella buona per avere la certezza aritmetica. La palla intanto passa al Napoli che deve battere la Lazio. In caso di ko già il prossimo weekend potrebbe addirittura laureare l'Inter campione. Certo, dipenderà da diversi fattori. Questi intanto i prossimi impegni della squadra di Cristian Chivu
34ª giornata, Torino - Inter
35ª giornata, Inter - Parma
36ª giornata, Lazio - Inter
37ª giornata, Inter - Hellas Verona
38ª giornata, Bologna - Inter
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