Il Napoli aspetta Gabri Veiga. E Benitez lo manda in panchina per la sfida di oggi

vedi letture

Gabri Veiga lasciato in panchina da Rafa Benitez per la sfida di oggi pomeriggio tra Real Sociedad e Celta Vigo, valida per la seconda giornata de LaLiga.

Il centrocampista spagnolo è destinato al Napoli pronto a sborsare ai galiziani 30 milioni di euro più 5-6 di bonus. Nella giornata di lunedì il giocatore dovrebbe svolgere le visite mediche e poi mettersi a disposizione di Rudi Garcia. Veiga era stato lasciato in panchina anche nella prima giornata contro l'Osasuna, salvo poi entrare al 73'.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Turrientes; Kubo, Fernandez, Barrenetxea. All. Imanol.

CELTA (4-4-2): Villar; Nunez, Mingueza, Starfelt, Sanchez; Bamba, Beltran, Sotelo, De la Torre; Aspas, Larsen. All. Benitez.