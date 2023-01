Il rinnovo fra Smalling e la Roma resta lontano. E la Juve monitora con attenzione la situazione

Continua ad esserci distanza fra la Roma e Chris Smalling per quel che riguarda il possibile rinnovo di contratto. Il centrale inglese è in scadenza a fine 2023 e da tempo la società giallorossa sta provando a convincerlo a rinnovare, anche su insistenza di José Mourino. Al momento però la quadra non è stata trovata ed il passare del tempo rischia di complicare sempre di più la fumata bianca. La Juventus, spiega Sky Sport, continua a monitorare con grande attenzione la situazione dell'ex United, pronta eventualmente a fare la propria mossa in vista della prossima estate quando potrebbe accoglierlo a parametro zero.