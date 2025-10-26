Grosso, con Gasperini e la Roma stesso canovaccio. Gol e vittorie per Gasp

C’è un solo precedente, in veste di allenatori, tra Fabio Grosso e Gian Piero Gasperini. I due si sono incrociati il 30 novembre 2019. Quella fu una bella giornata per Gasp, meno per il suo collega che con il Brescia, in casa, fu battuto per 3-0 dall’Atalanta. Pasalic sugli scudi in quell’occasione, autore di una doppietta, a completare il trionfo nerazzurro ci ha pensato Ilicic.

Un solo precedente anche tra Grosso e la Roma, ma anche in quella circostanza non è andata molto bene a colui il quale, con il proprio rigore, ha suggellato la vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006. Altra sconfitta, la settimana precedente rispetto a quella che abbiamo già citato contro Gasperini, e altro 3-0, anche se in questo caso fuori casa. Straordinaria prestazione di Smalling che si è messo in evidenza con un gol e due assist.

Gasperini contro il Sassuolo. Una storia questa fatta di vittorie, ben 15 in 22 precedenti in campionato, e anche gol fatti: 53 (2,40 di media, con punta massima di 6). In ritardo in questo sfida c’è il pareggio che non si verifica da sei partite: l’ultimo si è verificato in Sassuolo-Atalanta 1-1 del 2 maggio 2021.

TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS GASPERINI

0 vittorie Grosso

0 pareggi

1 vittoria Gasperini

0 gol fatti squadre Grosso

3 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS ROMA

0 vittorie Grosso

0 pareggi

1 vittoria Roma

0 gol fatti squadre Grosso

3 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS SASSUOLO

15 vittorie Gasperini

3 pareggi

4 vittorie Sassuolo

53 gol fatti squadre Gasperini

25 gol fatti Sassuolo