Il sindaco di Rozzano incontra l'Inter per lo stadio: "L'interesse è serio e concreto"

vedi letture

L'Inter, come confermato da Alessandro Antonello nei giorni scorsi, procede spedita sulla strada di Rozzano per la costruzione del nuovo stadio. Questo il pensiero del sindaco Gianni Ferretti a SportMediaset: "Per la città di Rozzano si sta presentando questa enorme opportunità, posso solo dire che l'Interesse dell'Inter è serio e concreto", le brevi ma significative parole del primo cittadino.

Nella giornata di oggi lo stesso Ferretti ha incontrato i vertici nerazzurri, fra cui proprio Antolello e il Coo Mark Van Huuksloot, per un primo sguardo al progetto del possibile nuovo impianto dell'Inter.