Discreto primo tempo fra Milan e Lazio, impegnate più a divertire che non a speculare sul risultato. Tante le parate di Donnarumma e Strakosha e due gol: il solito Immobile, su cross di Lazzari, poi Piatek causa l'autogol di Bastos toccando con il piede un pallone scodellato in mezzo da Theo Hernandez. Nel mezzo anche una traversa dello stesso Immobile, un quasi Olimpico - salvato sulla linea - di Calhanoglu. Al quarantacinquesimo è quindi 1-1, ma quasi certamente ci saranno altre emozioni. Sfortunato, invece, Samu Castillejo, infortunato dopo trentaquattro minuti e uscito in lacrime.