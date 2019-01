Il suocero di James Rodriguez: "Napoli? Si parla anche di Juve e Premier"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Radio Marte, il padre di David Ospina ha parlato della situazione di suo figlio, portiere del Napoli. Non solo, però. Perché ha anche rivelato un retroscena su James Rodriguez. Fonte non proprio banale: papà Ospina è infatti l'ex suocero del campione colombiano del Bayern Monaco, fino al 2017 sposato con Daniela, pallavolista sorella dell'estremo difensore partenopeo. Ecco le sue parole: "Napoli su James? Sono arrivate queste voci anche in Colombia, ma si parla anche di Juve e di Premier, è un grande giocatore, ha fatto bene ovunque. È il diez della nostra Nazionale".