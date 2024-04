Il Torino crede ancora all'Europa: Juric guida un gruppo di amici che sa motivarsi da solo

Il Torino si muove da squadra seria ormai da un po' di tempo. Quando un allenatore vuole fare un complimento ai propri ragazzi li definisce così, per atteggiamento individuale e di gruppo. Secondo quanto riportato da La Stampa, i granata sono ancora concentrati sull'obiettivo Europa, ci credono malgrado la strada per arrivarci sia piena di curve pericolose. Addirittura Milinkovic-Savic non ha subito gol nel primo tempo per ben 26 volte su 30, sintomo che l'approccio è sempre quello giusto.

Al momento l'Europa del Torino è un'altalena perché è un po' più vicina e un po' più lontana, ma i granata non hanno mai abbandonato le motivazioni. Prima di gennaio c'erano Radonjic e Karamoh che erano dei musi lunghi, dopo gennaio però non ci sono più e al Filadelfia c'è l'aria che ci deve essere dentro uno spogliatoio dove centrare l'obiettivo vale un tesoro per tutti. L'Europa diretta dà una dimensione nuova.

Juric ha già spiegato a più riprese che senza coppe lascerà il Torino, ma Urbano Cairo gli ha ribadito che sarà lui a dettare le condizioni e non l'allenatore. Questo è accaduto due mesi fa, adesso ci sono Empoli e Juventus all'orizzonte. Con 6 punti la volata finale avrebbe tutto un altro senso per il "gruppo di amici".