Live TMW Torino, Abate: "Ho visto azioni importanti. Mercato? Mi aspetto ancora tanto"

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23.30 - Il tecnico del Torino, Ignazio Abate, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro la Carrarese, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.40 - Comincia la conferenza stampa di Abate

E' mancata un po' la profondità? E anche il secondo gol?

"Ho visto bene la partita, non era semplice ma complicata. Ho visto la Carrarese nelle amichevoli, scardinare un blocco basso non è facile e temevo i loro contropiedi. Siamo stati bravi ad avere pazienza, facevamo una sorta di 4-4-2 e facevano fatica a prenderci. Non c'era profondità, ma soltanto breve negli ultimi 16 metri. Ho visto azioni importanti, poi dobbiamo migliorare la lettura della partita, quando andare alti o ricompattarci. Dovevamo aumentare i giri, invece abbiamo rallentato. La testa è pesante, abbiamo lavorato su tanti principi e i ragazzi devono assimilarli. Ma abbiamo tenuto bene il campo"

Qual è il ruolo di Coco?

"Lo vedo perno, ci sta dando solidità e non ha paura di difendere a campo aperto. Deve migliorare con il pallone, ma ha margini di miglioramento e deve ancora crescere. Sono felice di come ha iniziato"

Come ha visto Aboukhlal? Si aspetta rinforzi?

"E' entrato bene come gli altri. Rinforzi? Sì, me li aspetto: serve aumentare livelll di tasso tecnico, abbiamo limiti strumentali. Mi aspetto tanto in queste due settimane"

Un giudizio su Fitz-Jim e Comert

"Lavoriamo su principi di gioco. Oggi abbiamo cambiato struttura e ci abbiamo lavorato due giorni: non siamo stati perfetti, ma dovevamo scardinare il blocco basso e portare due uomini in ampiezza. Fitz ha fatto un'ottima gara, il campo non aiutava per avere ritmo e palleggio. L'abbiamo interpretata bene"

Ore 23.46 - Termina la conferenza stampa di Abate