Torino, Vlasic: "Oggi non potevamo sbagliare, avremmo dovuto chiuderla"
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Il centrocampista del Torino Nikola Vlasic ha parlato al termine della sfida contro la Carrarese valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole a Sportmediaset:
"Oggi non potevamo sbagliare, in Coppa se perdi sei fuori. Oggi era difficile, perché la Carrarese era bassa ed era difficile avere occasioni. Dovevamo essere più cattivi per chiudere la sfida, ma sono contento".
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