Improta 'bacchetta' Conte: "Deve rivedere le sue idee, il Napoli è abituato al 4-3-3"

Gianni Improta, dirigente sportivo, in un'intervista a Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli ha parlato della formazione azzurra: “Quest’anno tutte le società sono in difficoltà per la ristrettezza economica che ha fatto capolino dopo tanti sperperi nel mondo del calcio. Mi sorprende che un presidente come De Laurentiis, che fino ad ora s’è dimostrato sempre organizzato, si sia fatto incastrare. Siamo legati alla cessione di Osimhen ed una delle vittime è Antonio Conte che ha accettato il Napoli senza pensare di trovarsi al 23 di agosto con Osimhen in casa e senza l’attaccante titolare. Questa situazione gli ha creato non pochi problemi, sta cercando di far quadrare la situazione a livello tattico, ma deve rivedere qualcosa riguardo le sue idee.

Giocando con la difesa a tre, i due braccetti o il vertice basso della difesa - prosegue Improta, come riportato da Tuttonapoli.net - devono avere attitudini a fare anche da centrocampista ed il Napoli non presenta nessuno così. I due 5 hanno tanta quantità, ma poca qualità. Politano e Kvaratskhelia sono molti forti se rimangono larghi, ma se si accentrano vanno a creare intasamento.

Conte deve rivedere la questione tattica al momento. Il Napoli non si diverte più, sono abituati a giocare col 4-3-3 da decenni. Contro il Bologna si può fare tranquillamente il 4-2-3-1 con Politano e Kvaratskhelia esterni e Neres dietro la prima punta. Ci sono soluzioni tattiche che al momento non stiamo vedendo, al di là del deficit numerico dell’organico. I tre punti col Verona sono gli stessi che valgono contro la Juventus”.