Inter, Hojlund dà l'ok: ora si tratta con lo United. Nodo formula e affare da 40-45 milioni

vedi letture

L'Inter batte due colpi con Petar Sucic e Luis Henrique, ma vuole già assicurarsi il terzo. Dopo aver irrobustito il centrocampo e la fascia destra, i vice campioni d'Europa adesso tra le priorità hanno l'ingaggio di un nuovo attaccante che possa rivestire la terza scelta alle spalle di Thuram e Lautaro, più un difensore centrale che raccolga a breve l'eredità di Acerbi (37 anni).

Da giorni ormai la dirigenza nerazzurra vuole affondare le mani su Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003 in forza al Manchester United: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club di Viale della Liberazione da tempo è sulle sue tracce e se in un primo momento l'affare poteva riguardare anche Zirkzee, ora si parla solo dell'ex Atalanta.

Ma c'è una novità: Hojlund ha dato l'ok al trasferimento in nerazzurro, stando a quanto si legge sul quotidiano romano. Ragion per cui ora non resta che intavolare la trattativa tra club, con lo scoglio della formula da superare. Infatti il direttore sportivo Ausilio e il presidente Marotta vorrebbero siglare l'affare in prestito con diritto di riscatto, al massimo con obbligo ma a seconda di alcune condizioni.

Opzione, quest'ultima, che potrebbe aggradare maggiormente lo United, al momento più orientato per la cessione a titolo immediato e definitivo del giocatore. Tutto questo però ad una cifra sicuramente inferiore agli oltre 70 milioni sborsati per prelevarlo dall'Atalanta, ossia per 40-45 milioni di euro.