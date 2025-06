Juventus, si cambia sulle fasce: a destra piace Dodo, a sinistra idea Gutierrez

Due nomi per la Juventus. Il Mondiale per Club si sta avvicinando e la società bianconera è alla ricerca di nuovi innesti da affidare a mister Igor Tudor in vista della prossima stagione. La finestra per le formazioni che parteciperanno alla competizione sta per concludersi e dalle parti della Continassa sarebbero vicini a mettere a segno un doppio colpo. Cambierà molto l'assetto tattico con il 4-2-3-1 che farà spazio al 3-4-2-1 del tecnico croato e per questo motivo il club è alla ricerca di due esterni in grado di garantire velocità all'azione.

A sinistra c'è Gutierrez

Il primo nome sul taccuino di Comolli è quello di Miguel Gutierrez, giocatore finito nel mirino anche del Napoli. Come riporta l'edizione odierna adel Corriere dello Sport, il 24enne reduce da un'ottima stagione con il Girona piacerebbe e non poco alla Juve. Nelle ultime tre annate il ragazzo ha collezionato 112 partite, sei reti e ben 19 assist.

A destra idea Dodo

Per la fascia destra, sempre secondo il quotidiano sportivo, l'idea che si fa largo in questo momento è quella del brasiliano della Fiorentina Dodo. Il costo del cartellino del giocatore si aggira attorno ai 20 e 25 milioni di euro. Vedremo se si potrà intavolare una trattativa.