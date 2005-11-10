Dall'Inghilterra: Chiesa medita l'addio al Liverpool, sulle sue tracce ci sono tre club italiani

La terza stagione di Federico Chiesa al Liverpool non è cominciata come sperato e, questa volta, l'ipotesi di una separazione già nel mercato di gennaio starebbe diventando concreta. Secondo quanto riportato da Caught Offside e da diversi media locali di Liverpool, durante l'estate l'ex Juventus aveva aperto anche alla possibilità di rientrare in Serie A. Alla fine, però, Chiesa e Andoni Iraola avevano deciso di concedersi un'altra opportunità insieme, senza che finora sia arrivata la svolta attesa.

Inter, Lazio e Atalanta seguono Chiesa

Il ritorno in Serie A rappresenterebbe adesso una delle possibilità principali per gennaio. Inter, Lazio e Atalanta sarebbero le tre società maggiormente interessate. I nerazzurri potrebbero accelerare soprattutto in caso di partenza di Luis Henrique, mentre la pista bergamasca sarebbe complicata dal difficile rapporto avuto in passato da Chiesa con Cristiano Giuntoli.

L'ingaggio complica la pista Lazio

Per la Lazio l'ostacolo principale sarebbe invece rappresentato dall'aspetto economico. Chiesa percepisce al Liverpool uno stipendio superiore ai 6 milioni di euro a stagione, cifra difficilmente compatibile con gli attuali equilibri dei conti biancocelesti. Molto dipenderà quindi dalle condizioni con cui il Liverpool eventualmente aprirà alla partenza del classe 1997, mentre l'idea di rivedere Chiesa in Italia già nella seconda parte della stagione comincia a prendere consistenza.