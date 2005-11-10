Italia, Mancini ha parlato con Chiesa: "Ha 29 anni e credo possa tornare con noi al più presto"

Chi è presente a Coverciano. Ma anche chi non è stato convocato per diverse ragioni. Nella prima conferenza stampa che inaugura la sosta per le nazionali, che vedrà protagonista anche l'Italia in Nations League, il ct Roberto Mancini affronta diversi temi spiegando in particolare i motivi di alcune assenze, su tutte quella che si protrae ormai da tempo di Federico Chiesa. "Con Chiesa ho parlato diverse volte, anche ultimamente - ha sottolineato Mancini -. Lui in questo momento non sta giocando (al Liverpool, ndr), deve trovare la condizione, ma ha 29 anni e credo possa tornare con noi al più presto".

Chi invece è presente a Coverciano, un po' a sorpresa, è il giovanissimo centrocampista del Como, Riccardo Cassano, classe 2009. "Può essere il giocatore che noi non abbiamo in questo momento, è un ragazzino ma è un regista di centrocampo che ha il gioco in testa e gioca in una squadra dove giocano a calcio e pensano allo stesso modo. Gli altri sono già un po' più grandi e già si conoscevano".

Cambiaso non è stato convocato, come mai? E' involuto? "No, l'altra volta volevamo convocarlo ma era infortunato. E anche stavolta non stava benissimo: per noi può essere molto utile", ha concluso Mancini.