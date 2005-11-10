Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa

Cosa pensano i tifosi del Liverpool dell'avventura di Federico Chiesa nel Merseyside e del suo possibile addio? Chiesa è arrivato dalla Juventus nell’estate 2024 a basso costo (circa 10-12,5 milioni di sterline). Sotto Arne Slot ha giocato pochissimo (poche partite da titolare, nell'intorno delle 50 presenze totali in oltre due anni, con 5 gol e 5 assist). Nonostante questo, è diventato rapidamente un idolo della tifoseria grazie all’atteggiamento, alla personalità, all’integrazione e al famoso canto (“We can hear them crying in Turin… Federico, he’s here to win..."). Già. Ma se dovesse lasciare? Sotto il nuovo allenatore Andoni Iraola la situazione non è migliorata: infortuni iniziali e poi pochissimi minuti (solo un paio in Premier League finora in questa stagione), con gerarchie che lo vedono molto indietro.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Le statistiche in dettaglio

Federico Chiesa ha totalizzato 51 presenze con il Liverpool, segnando 5 gol e fornendo 4-5 assist in tutte le competizioni. Nella stagione 2024/25 ha disputato 14 partite (2 gol), mentre nella 2025/26 ha collezionato 36 apparizioni con 3 gol e 3 assist. Nella stagione in corso ha giocato solo 2 minuti in Premier League. In campionato ha totalizzato 33 presenze, quasi sempre da subentrante, con appena 2 gol e 1 assist. I numeri evidenziano un utilizzo limitato e una produzione contenuta, lontana dai livelli mostrati in Serie A. Nonostante l’impegno, Chiesa non è riuscito a imporsi come titolare fisso né sotto Slot né sotto Iraola.