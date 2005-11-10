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E se Federico Chiesa tornasse ad essere un’opportunità per la serie A?

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Niccolò Ceccarini
autore
Niccolò Ceccarini
Oggi alle 07:10Serie A
29.10.2026 07:10Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

È ancora presto ma già qualcosa si muove, anche nel mercato internazionale. Si perché spesso si profilano all’orizzonte sorprese che non ti aspetti. E una di queste potrebbe riguardare Federico Chiesa. Il condizionale è d’obbligo perché nel caso dovrebbero realizzarsi diverse situazioni favorevoli. L’ex attaccante di Fiorentina e Juventus continua a trovare poco spazio nel Liverpool, squadra nella quale è arrivato due anni e mezzo fa. L’acquisto di Victor Munoz e l’esplosione di Ngumoah hanno ridotto sempre più le sue chances di giocare. Proprio per questo il futuro di Chiesa va assolutamente monitorato. In passato Lazio e Milan avevano preso informazioni. La sua volontà di restare in Inghilterra e di vivere comunque l’avventura in Premier League ha fatto sì che l’operazione ritorno in Italia non potesse minimamente decollare. Ora il discorso in vista di gennaio magari potrebbe cambiare.

Al momento non ci sono aperture ufficiali ma la società inglese più avanti potrebbe decidere di fare una riflessione più ampia magari insieme al giocatore stesso, che, ricordiamolo ha un contratto con i Reds fino al 30 giugno 2028. Insomma le porte potrebbero non essere più chiuse ma tanto dipenderà da quello che accadrà nei prossimi due mesi. Se mai un’ipotesi del genere si dovesse realizzare, ne potrebbe sicuramente beneficiare la Nazionale. Chiesa che gioca con continuità sarebbe una risorsa sicura per il ct Mancini. Una delle possibile formule potrebbe diventare il prestito con diritto di riscatto. Nessuno ancora in serie A si è mosso ma a breve inizierà a farci un pensiero. L’Inter potenzialmente potrebbe rappresentare una soluzione se poi decidesse anche di creare gli spazi magari con la cessione di Luis Henrique. Tra l’altro il brasiliano in estate è stato anche molto vicino alla Roma. Il rientro nel campionato italiano di Chiesa per ora rimane solo un pensiero ma presto potrebbe diventare un’ipotesi intrigante.

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