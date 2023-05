Inter, Acerbi: "Buona partita ma non abbiamo fatto ancora nulla. C'è il derby di ritorno"

Il difensore nerazzurro Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo contro il Milan nel derby: "Ad inizio stagione non pensavo di passare il girone, come tutti. Abbiamo fatto una buona partita ma c'è il ritorno".

Tutta la squadra ha difeso e attaccato.

"Tutta la squadra ha fatto una buona partita. Abbiamo fatto solo male l'approccio nei primi 20 minuti. Tutto il gruppo difende, tutto il gruppo attacca ma non abbiamo ancora fatto niente".

C'è il ritorno da giocare.

"Ancora più difficile. Sarà una partita difficilissima. Abbiamo il 50% di possibilità di passare, se pensiamo di aver passato già il turno faremo un grosso errore".

Il messaggio che passa nello spogliatoio?

"Prima bisogna pensare al campionato. C'è il Sassuolo e poi la gara di ritorno. Non bisogna dire niente. Finita la partita ero tranquillo e concentrato per le prossime gare. Se non dovessimo passare dopo aver vinto 2-0 sarebbe un duro colpo. Dovremo essere più concentrati di oggi per passare il turno contro un grande Milan".