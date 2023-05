Inter, Acerbi: "Istanbul più vicina? Assolutamente no. Non abbiamo ancora fatto niente"

Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha parlato a Sky Sport dopo il successo sul Milan: "Nel secondo tempo siamo entrati male, potevamo subire gol... Dobbiamo stare molto attenti nel ritorno, non abbiamo ancora fatto niente. Istanbul più vicina? No, assolutamente no. Né io né la squadra, c'è il ritorno, noi abbiamo segnato oggi due gol e la prossima volta potrebbero segnarli loro. Il ritorno di Leao? Il nostro gioco deve essere quello, per loro Leao è un valore aggiunto perché è il più forte che hanno, ma sta tutto nel gruppo e nella voglia di fare qualcosa di impensabile a inizio anno".