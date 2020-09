Inter, al via l'autofinanziamento: non ci saranno colpi alla Lukaku. E gli incedibili sono pochi

Inter in autofinanziamento. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il messaggio della proprietà cinese alla dirigenza e a Conte è stato chiaro: per ogni entrata servirà una cessione. In prima fila, gli stessi di un anno fa: Perisic e Nainggolan. Poi, la lista dei possibili partenti ha due nomi eccellenti: Brozovic e Skriniar, nonostante quest'ultimo abbia dichiarato ieri di non avere in programma una partenza. E gli incedibili? Non tantissimi: al netto di Hakimi, ci sono Handanovic, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Barella, in attacco Lukaku. A proposito: "Non ci saranno colpi alla Lukaku", è stato il messaggio affidato a Conte nel famoso vertice. Più chiari di così.