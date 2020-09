Inter, altro no del Chelsea per Kanté. I Blues puntano a cedere Jorginho

Continua il pressing dell'Inter per mettere a disposizione di Antonio Conte il francese N'Golo Kante. Continua, però, a reggere anche il muro del Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, i Blues avrebbero detto no all'ultima proposta dei nerazzurri che comprendevano sia Christian Eriksen che Marcelo Brozovic quali contropartite per l'ex Leicester.

Stando a quanto riferito oltremanica l'intenzione del Chelsea sarebbe sì di lasciar partire un centrocampista (attualmente a disposizione di Frank Lampard ce ne sono dieci), ma non Kantè. L'indiziato numero uno sarebbe l'ex Napoli Jorginho, ritenuto il più sacrificabile per far spazio all'enensimo colpo della faraonica campagna acquisti dei londinesi: uno Declan Rice del West Ham e Boubakary Soumare del Lille.