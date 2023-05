Inter-Atalanta di sabato, Marotta furioso: "È incomprensibile. Si rischia incolumità giocatori"

Il calendario della 37^ giornata di Serie A, ufficializzato ieri dalla Lega, ha fatto arrabbiare diverse società del massimo campionato. Tra queste, l'Inter, che si aspettava di giocare la domenica e invece scenderà in campo sabato sera contro l'Atalanta, appena 72 ore dopo la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, anch'essi "costretti" a giocare il sabato pomeriggio.

Marotta tuona. A esprimere in maniera chiara il disappunto del club nerazzurro è Beppe Marotta: "È incomprensibile aver anticipato a sabato una partita che si sarebbe potuta giocare perfino lunedì - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport l'amministratore delegato area sport dell'Inter - così facendo si mette a rischio l’incolumità dei calciatori costretti a giocare tre partite in una settimana, con in mezzo una finale di Coppa Italia che potrebbe pure prolungarsi oltre i tempi regolamentari".

Disappunto. I nerazzurri, come ha spiegato Marotta, ritenevano che si potesse giocare anche lunedì, al massimo comunque la domenica. Soprattutto, si aspettavano un po' di comprensione visto che la squadra di Simone Inzaghi non ha una settimana "normale" da oltre un mese. Più forzata la scelta che riguarda la Fiorentina, che al massimo avrebbe potuto giocare la domenica dato che il 31 sarà in campo in finale di Conference League a Praga.