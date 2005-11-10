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Inter, Marotta sulla prossima stagione: "Abituati a vincere, vogliamo continuare a farlo"

Inter, Marotta sulla prossima stagione: "Abituati a vincere, vogliamo continuare a farlo" TUTTOmercatoWEB
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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 20:53Serie A

Dalla tournée in Australia, alla nuova stagione, sono tanti i temi toccati dal presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto a Rete Italia per parlare delle imminenti sfide che attendono i nerazzurri a Perth contro Milan e Juventus, e non solo. Queste le sue considerazioni: "L’arrivo in Australia è motivo di grande orgoglio. Questa tournée rientra nelle attività che contribuiscono a diffondere il nostro marchio nel mondo, ma soprattutto ci permette di entrare in contatto con un continente dove sappiamo essere presente una comunità di tifosi molto appassionata. Giocare a Perth è anche una forma di riconoscenza verso chi continua a seguirci e ad amare questi colori pur vivendo così lontano dall’Italia. Ci chiamiamo Internazionale e vogliamo essere protagonisti anche fuori dai confini italiani. Occasioni come questa servono a rafforzare i rapporti con i nostri tifosi, ma anche a consolidare la presenza del club in mercati strategici come quello australiano".

Quali sono gli obiettivi e le sensazioni per la prossima stagione?
"Le aspettative sono quelle di sempre. L’Inter partecipa a ogni competizione con l’obiettivo di ottenere il massimo. Alle mie spalle (l'intervista è condotta nella sala trofei della sede di Viale della Liberazione) ci sono i trofei conquistati nella storia del club e questo racconta meglio di qualsiasi parola quale sia la nostra identità. Siamo una società abituata a vincere, ma dietro ogni vittoria ci sono passione, fatica, cultura del lavoro e senso di appartenenza".

Come vive le difficoltà della Serie A a competere a livello economico con la Premier?
"Negli anni Ottanta e Novanta, la Serie A rappresentava il punto di riferimento del calcio mondiale. Oggi gli equilibri sono cambiati e il divario economico è evidente. Non possiamo pensare di colmare questa distanza con spese folli. La nostra risposta deve essere diversa: creatività, competenza e motivazione. L’idea che chi spende di più vinca automaticamente non appartiene allo sport. Si compete costruendo un patrimonio di valori, valorizzando il lavoro del management, degli allenatori, dello staff tecnico e dei giocatori".

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