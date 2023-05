Inter, Bastoni: "Siamo contenti ma manteniamo equilibrio. Fra sei giorni c'è un'altra battaglia"

Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria nel derby contro il Milan: "Siamo contenti perchè sapevamo l'importanza della partita. E' però importante tenere grande equilibrio perchè fra sei giorni c'è un'altra battaglia. Loro verranno col coltello tra i denti ancora di più perché vorranno recuperare il risultato e altrettanto dovremo fare noi".

Siete partiti forte. L'avevate preparata così?

"L'avevamo preparata così. Sapevamo il loro modo di giocare ma al di là della tattico o della tecnica era mettere in campo determinazione perchè al di là del derby era una semifinale di Champions, appuntamento che non tutti gli anni si può giocare. Siamo partiti veramente molto bene".

Avete avuto molto equilibrio.

"Sapevamo i loro punti di forza. Ci siamo detti che avremmo dovuto attaccare con tanti uomini senza perdere equilibrio".

Si è visto subito nel primo quarto d'ora come l'Inter ha messo in campo grande concentrazione.

"Era il nostro piano partita. Abbiamo giocato tanto contro di loro in questi anni, sappiamo i loro punti deboli e i loro punti di forza. Abbiamo giocato una grande partita".

Avete dimostrato come si giocano alcune partite.

"Non sarà facile perché hanno un risultato da rimontare perchè verranno col coltello fra i denti ma noi affronteremo le partita nel migliore dei modi".