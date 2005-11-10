Inter, Bergomi su Nico Paz: "Oaktree può spingersi fino a 70 milioni"
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Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato anche di Nico Paz, uno degli obiettivi di mercato del club nerazzurro.
"L'Inter si può spingere fino a 70 milioni per Nico Paz. I 50 milioni per Palestra erano uno sforzo enorme, perché in casa Inter pensano anche a quanto potrebbero rivendere il giocatore. Con Palestra, anche se fa delle grandi stagioni, a quanto ti puoi spingere per rivenderlo? Per Nico Paz, invece, il discorso cambia: è un 2004."
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