Inter, Bisseck ha convinto tutti: il suo cartellino vale già il doppio

vedi letture

In casa Inter Yann Bisseck è sicuramente una delle rivelazioni più sorprendenti della stagione. Contro il Lecce, il difensore tedesco ha trovato anche il primo gol con la maglia nerazzurra, confermando quanto di buono fatto vedere fino a questo momento.

Come riportato da Gazzetta.it, la dirigenza dell'Inter ha investito 7,5 milioni di euro per strapparlo dall'Aarhus e portarlo in Italia, ma la valutazione del centrale tedesco sarebbe ormai almeno raddoppiata: 15 milioni di euro per strapparlo ai nerazzurri, che comunque per il momento non pensano minimamente di privarsene.