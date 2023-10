Inter-Bologna, Marelli: "Manca un giallo a Lautaro, chiara svista di Guida"

Al termine di Inter-Bologna manca un cartellino giallo a Lautaro Martinez. È quanto ha dichiarato, dalle frequenze di Dazn, Luca Marelli: "Fallo di Lautaro, è una chiara svista di Guida e aveva perso la trattenuta su Ferguson. Si tratta chiaramente di una cintura a pallone lontano, manca il cartellino giallo ma il rigore è netto".

Nel secondo tempo Toro ammonito. Il tema diventa rilevante non solo per l'errore sul rigore - poi concesso grazie all'intervento del VAR - ma anche perché nel secondo tempo lo stesso Lautaro è stato ammonito per un intervento su un avversario, giudicato troppo vigoroso dall'arbitro di Torre Annunziata.