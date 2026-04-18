Inter-Cagliari, il dato sugli spettatori a San Siro: oltre 70mila per l'anticipo del venerdì
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Comunicato il dato degli spettatori presenti in Inter-Cagliari. Grande richiamo di pubblico a San Siro, 74.209 i tifosi che hanno assiepato le tribune della Scala del calcio. Si segnalano 723 presenze nel settore ospiti.
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