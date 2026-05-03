Inter campione d'Italia, Napoli primo a congratularsi. Polemica sotto il post della Juve
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L’Inter vince lo scudetto, le altre fanno i fanno i complimenti al club nerazzurro. Tra le prime a congratularsi, attraverso i canali social, anche Napoli e Juventus, nonostante la rivalità. Gli azzurri, in particolare, sono stati i primi in assoluto.
C’è invece una certa polemica nei commenti dei tifosi bianconeri al post della Juventus. Oltre al riferimento al caso arbitri - che in questo momento non vede indagato alcun dirigente nerazzurro -, tanti sostenitori della Vecchia Signora non hanno gradito i complimenti rivolti ai rivali di tutta una vita.
Anche il Milan, tramite i propri canali social ufficiali, ha fatto le congratulazioni all'Inter.
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