Inter-Cedric, il diritto di riscatto è stato fissato a 10-11 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le cifre che porteranno il terzino portoghese Cedric Soares all'Inter. Al Southampton, come anticipato da TMW , andrà subito una cifra inferiore al milione di euro, mentre il riscatto è stato fissato a 10-11 milioni. Un esborso immediato decisamente più contenuto rispetto a quello che sarebbe stato necessario per Matteo Darmian, l’altra pista seguita da Marotta e Ausilio (lo United chiedeva subito 4 milioni, più 8 per il riscatto). L’investimento limitato lascia mano libera per prendere la decisione sul futuro del portoghese in estate, anche se in casa Inter sperano che le prestazioni di Cedric cancellino in questi mesi ogni dubbio, cosa che non è riuscito a fare Vrsaljko, per cui serviranno 17,5 milioni.