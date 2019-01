Il nuovo laterale dell'Inter Cedric Soares, intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale, ha risposto così a una domanda sul suo connazionale Joao Cancelo, ex nerazzurro: "Credo che Joao sia un buon giocatore, ma anch'io lo sono. Siamo totalmente diversi per caratteristiche. Lui gioca anche in mezzo al campo, io tendo ad aspettare prima di spingere sulla fascia