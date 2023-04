Inter, centrare la finale di Champions e poi dire addio: l'ultima idea di Simone Inzaghi

L'ultima idea di Simone Inzaghi è quella di salutare l'Inter prima che siano i nerazzurri ad esonerarlo. Non un proposito fatto e finito, ma un pensiero nato nelle ultime settimane dove si è sentito sotto accusa senza considerarsi l'unico colpevole del rendimento della squadra. Diciamo pure che si è stufato di essere messo alla berlina per gli alti e bassi interisti e sta valutando di dire addio dopo aver centrato un traguardo prestigioso. La "pazza" idea in tal senso è quella di portare l'Inter in finale di Champions, traguardo che viene considerato non impossibile visto l'incrocio col Benfica e poi quello tra una tra Napoli e Milan.

In casa Inter intanto si parla già del futuro, con Roberto De Zerbi che resta il favorito, anche se la clausola da 8-10 milioni che il Brighton ha inserito nel contratto spaventa le casse nerazzurre. Allora oltre all'idea di un ritorno di Antonio Conte, non va sottovalutata la posizione di Thiago Motta, tecnico che sta facendo benissimo a Bologna e che piace ai dirigenti dell'Inter. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.