Inter, tutto sul centrocampo: al centro dei piani per il futuro nerazzurro

L’Inter continua a pianificare il futuro del proprio centrocampo, uno dei reparti destinati a subire i maggiori cambiamenti nel corso dell’estate insieme alla difesa. Dopo l'assalto e l'affondo decisivo per Marco Palestra, la dirigenza nerazzurra sta ora valutando con attenzione le prossime mosse per rinforzare la mediana in vista della nuova stagione.

Gli obiettivi

Uno dei nodi principali riguarda Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro non è riuscito a ritagliarsi uno spazio costante nell'Inter, e adesso il suo futuro sembra sempre più lontano da Milano. Una sua eventuale cessione rappresenterebbe un passaggio fondamentale per sbloccare nuovi investimenti e consentire al club di intervenire con maggiore decisione sul mercato in entrata. Tra i profili monitorati con maggiore interesse c’è Curtis Jones, centrocampista del Liverpool che piace per caratteristiche tecniche, dinamismo e capacità di adattarsi a più ruoli. L’operazione, tuttavia, resta legata anche alle uscite, motivo per cui l’Inter continua a lavorare su più tavoli contemporaneamente. Nel frattempo resta da definire la situazione di Aleksandar Stankovic. Il giovane talento vorrebbe convincere lo staff tecnico durante il ritiro estivo e guadagnarsi un posto stabile in prima squadra. Su di lui, però, non mancano gli apprezzamenti di altri club, elemento che potrebbe portare la società a valutare diverse opzioni nelle prossime settimane.

L’Inter, dunque, si prepara a vivere settimane decisive. Tra possibili cessioni, giovani da valorizzare e nuovi obiettivi da inseguire, il centrocampo sarà uno dei principali temi del mercato nerazzurro.