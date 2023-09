Inter, che avvio! Tre vittorie e tre clean sheet: non accadeva dal '66

Tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, con altrettanti clean sheet. È il bilancio, impressionante, dell'avvio dell'Inter in questa Serie A: numeri che lanciano la squadra di Simone Inzaghi in vetta alla classifica, a pari merito con il Milan, con il miglior attacco - sempre ex aequo con i rossoneri - e ovviamente la miglior difesa.

Non accadeva dal 1966. Per trovare un avvio di questo tipo, evidenzia Opta, bisogna tornare indietro di quasi sessant'anni. Era infatti dalla Serie A 1966/1967, per la cronaca conclusa con la vittoria della Juventus, che i nerazzurri non partivano così forte.