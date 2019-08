© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea che Cristiano Biraghi sarà il tredicesimo italiano nella rosa dell'Inter. Un prodotto del settore giovanile, fondamentale in ottica lista Uefa. Per lo stesso motivo, potrebbe essere ingaggiato anche Daniel Bessa che potrebbe entrare nel maxi affare tra i nerazzurri, il Genoa e l'Hellas Verona che coinvolgerebbe Eddie Salcedo (prestito agli scaligeri). La prima scelta di Conte per il centrocampo, però, resta sempre Arturo Vidal.