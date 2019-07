© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima della sfida fra Inter e Juventus di International Champions Cup, Antonio Conte ha preferito non commentare la decisione dei bianconeri di affidare la panchina a Maurizio Sarri. "Se la Juve ha preso questa decisione, avrà avuto i suoi buoni motivi. Non sta a me giudicare. Sicuramente ci sarà emozione da parte mia, è la prima volta che incontro i bianconeri da avversario", riporta La Gazzetta dello Sport.