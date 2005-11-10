Inter, depositata la lista UEFA: ci sono Spence, Stones, Jones, Provedel e Stankovic

Il club nerazzurro ha reso noti i venticinque calciatori che faranno parte della rosa di Cristian Chivu per la prossima Champions League.

L'Inter ha reso nota la lista dei calciatori che faranno parte della rosa a disposizione di Cristian Chivu in vista della prossima Champions League. Presenti tutti i nuovi arrivati: Provedel, Spence, Stones, Jones e Stankovic. Quest'ultimo è stato inserito nella Lista B assieme a Francesco Pio Esposito.

La lista UEFA dell'Inter

Portieri: Martinez, Di Gennaro, Provedel.

Difensori: Stones, Akanji, Pavard, Carlos Audusto, Bisseck, Dimarco, Bastoni, Spence, Marello.

Centrocampisti: Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Diouf, Calhanoglu, Jones, Mkhitaryan, Barella, Stankovic.

Attaccanti: Thuram, Lautaro Martinez, Bonny, Esposito.