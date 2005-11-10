Inter, depositata la lista UEFA: ci sono Spence, Stones, Jones, Provedel e Stankovic
Il club nerazzurro ha reso noti i venticinque calciatori che faranno parte della rosa di Cristian Chivu per la prossima Champions League.
L'Inter ha reso nota la lista dei calciatori che faranno parte della rosa a disposizione di Cristian Chivu in vista della prossima Champions League. Presenti tutti i nuovi arrivati: Provedel, Spence, Stones, Jones e Stankovic. Quest'ultimo è stato inserito nella Lista B assieme a Francesco Pio Esposito.
La lista UEFA dell'Inter
Portieri: Martinez, Di Gennaro, Provedel.
Difensori: Stones, Akanji, Pavard, Carlos Audusto, Bisseck, Dimarco, Bastoni, Spence, Marello.
Centrocampisti: Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Diouf, Calhanoglu, Jones, Mkhitaryan, Barella, Stankovic.
Attaccanti: Thuram, Lautaro Martinez, Bonny, Esposito.
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