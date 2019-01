© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Milan Skriniar è avvolto nel mistero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro ha offerto il prolungamento fino al 2023 allo slovacco, a 2,5 milioni di euro a stagione, ma il giocatore ne vuole almeno 3. Per questo non è da escludere la possibilità che possa partire in estate, con i nerazzurri che guadagnerebbero tanto dalla sua cessione.