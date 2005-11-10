Nell'Inter si ferma anche Pavard. Il report: "Risentimento agli adduttori della coscia destra"

Periodo assolutamente sfortunato per l'Inter, che dopo il recente - pesantissimo - ko di Lautaro Martinez - si vede costretta a rinunciare in queste ore ad un altro giocatore. Ad entrare nella lista degli indisponibili, infatti, è Benjamin Pavard.

Pavard ko, il report medico dell'Inter

Questo il report medico dell'Inter in merito alle condizioni del francese: "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra".

La difesa per Bologna senza Pavard

Il difensore classe '96 dunque non sarà disponibile per la trasferta di Bologna, in programma domani alle 18, al pari degli altri infortunati Lautaro, Stones e Jones. Ma non solo: secondo Sky Sport, l'infortunio costringerà Pavard a restare lontano dal terreno di gioco per almeno 20 giorni. Al centro della difesa nerazzurra al Dall'Ara, quindi, mister Chivu schiererà Akanji, coadiuvato da Bisseck e Bastoni (qui le probabili formazioni di Bologna-Inter).