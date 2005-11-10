L'Inter si prepara a tornare nel palcoscenico della Champions League: stasera, a San Siro, la sfida contro lo Stoccarda. Fra chi si candida per avere spazio nel match e in generale per i prossimi impegni della squadra di Chivu c'è, Benjamin Pavard, difensore che è rientrato dal Marsiglia in estate dopo il prestito della passata stagione.

Pavard parla del legame con l'Inter

Il francese ha parlato ai canali ufficiali del club del proprio percorso e del legame con l'ambiente che ha trovato a Milano: "Questo è un club speciale, l'ho capito fin da subito: l'amore dei tifosi fa la differenza, così come la storia incredibile dell'Inter e i tantissimi trofei vinti", le sue parole. "Il mio giocatore preferito della storia dell'Inter è senza dubbio Javier Zanetti per ciò che rappresenta", ha aggiunto.

Un elogio anche per un giocatore diventato suo compagno di squadra: "L'avversario più forte che ho affrontato? Marcus Thuram, prima in Bundesliga e ora ogni giorno in allenamento".

Pavard parla delle origini

Parlando delle proprie origini calcistiche, Pavard ha ricordato: "Ho iniziato a giocare a Jeumont, nel nord della Francia, il paese in cui sono cresciuto. Qui ho segnato anche i miei primi gol". E ancora: "Ho sempre pensato che sarei diventato un calciatore, fin da quando sono nato. Da piccolo ammiravo Zinedine Zidane, è stato il mio primo modello".

Sul suo esordio: "Ricordo il mio esordio da professionista: avevo solo 18 anni e giocavo con il Lille, la mia squadra del cuore. Sugli spalti c'era tutta la mia famiglia: è stata davvero una giornata speciale per me. Una maglia che ho scambiato alla quale sono particolarmente affezionato è quella di David Luiz, mentre la vittoria più importante della mia carriera è stata sicuramente il Mondiale con la Francia nel 2018. La qualità che mi ha aiutato di più in carriera? La generosità in campo".