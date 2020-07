Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Conte con Sanchez-Lukaku ed Eriksen. Out Chiesa-Pulgar

vedi letture

L'Inter scende in campo con due obiettivi: il controsorpasso sull'Atalanta al secondo posto e rinviare la festa Scudetto della Juventus. La Fiorentina, archiviata la pratica salvezza, per dare la continuità chiesta ieri da Iachini in conferenza stampa.

Antonio Conte conferma Sanchez in attacco: il cileno questa volta è preferito a Lautaro, con Lukaku che torna titolare. Alle loro spalle, si rivede dal primo minuto anche Eriksen. In panchina Skriniar e Bastoni: in difesa ecco D'Ambrosio e Godin con De Vrij. Fuori dall'undici di partenza anche Brozovic, con Gagliardini e Barella a centrocampo. Candreva e Young sugli esterni.

Giuseppe Iachini ritrova Duncan e sorprende con due esclusioni eccellenti: restano infatti fuori dall'undici titolare due big come Pulgar e Chiesa. Cutrone-Ribery in attacco, Badelj in cabina di regia.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. Allenatore: Giuseppe Iachini.