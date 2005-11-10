Inter-Fiorentina, problemino per Oulai in allenamento: non è al 100%, va in panchina

Inter-Fiorentina, problemino per Oulai in allenamento: non è al 100%, va in panchinaTMW
Simone Lorini
Problemino fisico per Christ Inao Oulai, centrocampista della Fiorentina, ieri nell'allenamento di rifinitura: il giocatore non è al 100% ma è stato almeno recuperato per la panchina.
Queste le scelte di Chivu e Vanoli:
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.
A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Stankovic, Zielinski, Sucic, Bonny, Dimarco, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli, Spence.
Allenatore: Cristian Chivu.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodô, Joao Mario, Beto, Pedro Gonçalves, Gnonto, Viery, Inao Oulai, Mazzeo, Pirrò, Ademi.
Allenatore: Paolo Vanoli.