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Dovevano cambiare il volto della mediana viola: Oulai e Atta al centro della Fiorentina, presto

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Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 11:22Serie A
10.11.2026 11:22Serie A
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Sono destinati a essere dei perni del centrocampo, ma per motivi diversi non hanno avuto un grande inizio di stagione
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Per Christ Inao Oulai la sosta arriva nel momento più sbagliato possibile, cioè quando si è preso i galloni di titolare del centrocampo della Fiorentina. La scelta forte di Vanoli, che fa fuori Fagioli per fargli spazio contro la Juventus, dà frutti immediati, come si legge nelle pagelle di TMW post-partita: "Con lui in campo la Fiorentina guadagna tantissimo in termini di intensità pur perdendo inevitabilmente qualcosa termini di qualità e gestione del pallone". Chi invece ha benedetto l'arrivo della pausa per le Nazionali è Arthur Atta, che in questo maledetto inizio di stagione ha saltato più partite di quelle giocate.

Benvenuta sosta, maledetta sosta

L'obiettivo dei viola è recuperare gli ultimi infortunati e rimetterli a disposizione di Paolo Vanoli, primo fra tutti l'ex Udinese: arrivato come il grande colpo per il centrocampo, il francese è stato condizionato subito dai risultati pessimi di squadra e da una condizione fisica precaria, che lo ha poi costretto ad alzare bandiera bianca dopo 5 partite. Di fatto, per il momento la Fiorentina ha giocato più senza che con mister 30 milioni in questa stagione.

Maledetta sosta, benvenuta sosta

Discorso praticamente opposto per Oulai, che ha passato tanto tempo in panchina e proprio contro la Juve ha trovato la sua occasione dal 1', dando risposte confortanti e accontentando chi lo voleva al posto di Fagioli a gran voce. L'ivoriano si candida a diventare il nuovo perno del centrocampo viola in questo finale di stagione, Vanoli potrebbe anche essere d'accordo.

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