TMW
Fiorentina, Oulai ha lasciato il ritiro per motivi familiari: sarà a disposizione per UdineTMW
autore
Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 13:52Serie A
autore Niccolò Righi
27.11.2026 13:52Serie A
Il calciatore ha usufruito di alcune ore di permesso concessegli dal club per motivi che non destano alcuna preoccupazione.
© foto di Federico De Luca 2026
Christ Inao Oulai ha usufruito oggi di alcune ore di permesso, concesse dalla Fiorentina per motivi familiari che non destano alcuna preoccupazione. Una situazione quindi tranquilla, che non dovrebbe avere ripercussioni sulla sua disponibilità per i prossimi impegni della squadra.
La presenza dell’ivoriano per la trasferta di Udine non sembra infatti essere in dubbio. Oulai dovrebbe partire regolarmente domani pomeriggio insieme al resto del gruppo alla volta del Friuli, dove domenica alle 12.30 andrà in scena la sfida valida per la 13esima giornata di campionato.
Altre notizie Serie A
Oggi
13:52 Serie ATMW
TMWFiorentina, Oulai ha lasciato il ritiro per motivi familiari: sarà a disposizione per Udine
13:47 Serie ATMW
TMWJuve, Kalulu torna in gruppo. Allenamento parziale con i compagni per Nico Gonzalez
13:45 Serie A
Malagò: "La mia è una Via Crucis all'italiana, incomprensibile. Ho scelto Mancini perché..."
13:38 Serie ATMW
TMWBlack Friday Serie A: Keinan Davis è valutato 20 milioni. Non buono l'inizio di stagione
13:30 Serie ATMW
TMWJuve, Napoli o Inter per Varela? Il ds che lo ha avuto in Grecia: "Sarà di livello mondiale"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni