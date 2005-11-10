Il CAF ha nominato i 10 candidati al premio di giovane africano dell'anno: c'è un "italiano"

Sono stati nominati dalla federazione africana, la CAF, i dieci calciatori nominati al premio di miglior giovane della stagione. Nella lista è presente anche un 'italiano', il centrocampista della Fiorentina Christ Inao Oulai, ivoriano classe 2006 arrivato in estate per quasi 30 milioni di euro dal Trabzonspor ma che finora non è riuscito a giocare con una certa continuità.

Diomande e Bouaddi favoriti

I grandi favoriti per la vittoria sono due: l'altro ivoriano presente in lista Yan Diomande, passato dal Lipsia al Real Madrid in estate per un totale complessivo di 140 milioni di euro, e il marocchino del 2007 Ayyoub Bouaddi, passato dal Lille al Manchester City per 100 milioni di euro. Occhio anche all'outsider Ibrahim Maza, talento algerino classe 2005 del Bayer Leverkusen.

La lista completa

Ibrahim Maza (Algeria) - Bayer Leverkusen

Christian Kofane (Camerun) - Bayer Leverkusen

Christ Inao Oulai (Costa d'Avorio) - Fiorentina

Yan Diomande (Costa d'Avorio) - Real Madrid

Hamza Abdelkarim (Egitto) - Barcellona

Caleb Yirenkyi (Ghana) - Coventry

Ismael Kamissoko (Mali) - Etoiles Mandé

Abdellah Ouazane (Marocco) - Ajax

Ayyoub Bouaddi (Marocco) - Manchester City

Ibrahim Mbaye (Senegal) - Aston Villa