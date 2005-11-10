Il CAF ha nominato i 10 candidati al premio di giovane africano dell'anno: c'è un "italiano"
Niccolò Righi
Sono stati nominati dalla federazione africana, la CAF, i dieci calciatori nominati al premio di miglior giovane della stagione. Nella lista è presente anche un 'italiano', il centrocampista della Fiorentina Christ Inao Oulai, ivoriano classe 2006 arrivato in estate per quasi 30 milioni di euro dal Trabzonspor ma che finora non è riuscito a giocare con una certa continuità.
Diomande e Bouaddi favoriti
I grandi favoriti per la vittoria sono due: l'altro ivoriano presente in lista Yan Diomande, passato dal Lipsia al Real Madrid in estate per un totale complessivo di 140 milioni di euro, e il marocchino del 2007 Ayyoub Bouaddi, passato dal Lille al Manchester City per 100 milioni di euro. Occhio anche all'outsider Ibrahim Maza, talento algerino classe 2005 del Bayer Leverkusen.
La lista completa
Ibrahim Maza (Algeria) - Bayer Leverkusen
Christian Kofane (Camerun) - Bayer Leverkusen
Christ Inao Oulai (Costa d'Avorio) - Fiorentina
Yan Diomande (Costa d'Avorio) - Real Madrid
Hamza Abdelkarim (Egitto) - Barcellona
Caleb Yirenkyi (Ghana) - Coventry
Ismael Kamissoko (Mali) - Etoiles Mandé
Abdellah Ouazane (Marocco) - Ajax
Ayyoub Bouaddi (Marocco) - Manchester City
Ibrahim Mbaye (Senegal) - Aston Villa